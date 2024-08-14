مسؤول بمكتب نتنياهو "أوفير فليك ضمن الخليج 365 المفاوض إلى الدوحة"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مسؤول بمكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أن المستشار السياسي لرئيس الوزراء، أوفير فليك، سيكون ضمن الخليج 365 الإسرائيلي المفاوض المقرر أن يتوجه إلى الدوحة.

يأتي هذا الإعلان في إطار التحضيرات الجارية لاستئناف المفاوضات التي تهدف إلى معالجة الأوضاع المتوترة في المنطقة. ومن المتوقع أن يلعب فليك، الذي يعتبر أحد أبرز مستشاري نتنياهو، دورًا حاسمًا في هذه المحادثات، حيث سيقوم بتقديم المشورة الاستراتيجية والتنسيق بين الأطراف المختلفة.

تسعى إسرائيل من خلال هذه المفاوضات إلى تحقيق تقدم في القضايا الرئيسية التي تؤثر على الأمن والاستقرار الإقليمي. ومن المقرر أن يتناول الخليج 365 الإسرائيلي في الدوحة قضايا متعددة تشمل وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى اتفاقات بشأن الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في المنطقة.

تأتي هذه الخطوة في وقت حرج حيث تشهد المنطقة تصاعدًا في التوترات، ما يزيد من أهمية نجاح هذه المفاوضات في تحقيق الأهداف المرجوة.

وزارة الدفاع الروسية: إسقاط 5 مسيرات أوكرانية في مقاطعة بريانسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية تمكنت من إسقاط خمس طائرات مسيرة أوكرانية فوق مقاطعة بريانسك الروسية، التي تقع على الحدود مع أوكرانيا.

في بيان رسمي، أفادت الوزارة بأن الهجمات التي نفذتها الطائرات المسيرة كانت تستهدف مناطق داخل المقاطعة، إلا أن الدفاعات الجوية الروسية تصدت لها بنجاح، مما منع وقوع أضرار أو إصابات.

وأضاف البيان أن السلطات الروسية تعمل على تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق الحدودية لمواجهة أي محاولات مشابهة في المستقبل، مشددًا على جاهزية قوات الدفاع الجوي في التصدي لأي تهديدات قد تطرأ.

تأتي هذه الحادثة في ظل استمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تزايدت الهجمات بالطائرات المسيرة والعمليات العسكرية على الحدود.

إصابة 4 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في طوباس

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أربعة جنود أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية داخل قرية طوباس في الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن الانفجار وقع أثناء مرور المركبة العسكرية، مما أسفر عن إصابة الجنود الأربعة بجروح متفاوتة. تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم والجهات المسؤولة عنه. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

هذه الحادثة تأتي في إطار التصعيد المستمر في الضفة الغربية، حيث تتصاعد العمليات العسكرية والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.