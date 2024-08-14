إصابة 4 جنود جراء انفجار عبوة ناسفة في طوباس

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن أربعة جنود أصيبوا جراء انفجار عبوة ناسفة في مركبة عسكرية داخل قرية طوباس في الضفة الغربية.

وأكدت المصادر أن الانفجار وقع أثناء مرور المركبة العسكرية، مما أسفر عن إصابة الجنود الأربعة بجروح متفاوتة. تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج الطبي اللازم.

وأشار الجيش الإسرائيلي إلى أن التحقيقات جارية لكشف ملابسات الهجوم والجهات المسؤولة عنه. وقد تم تعزيز الإجراءات الأمنية في المنطقة لمواجهة أي تهديدات محتملة.

هذه الحادثة تأتي في إطار التصعيد المستمر في الضفة الغربية، حيث تتصاعد العمليات العسكرية والاشتباكات بين القوات الإسرائيلية والفلسطينيين.

الاحتلال الإسرائيلي يهدم مساكن ومنشآت فلسطينية لإنشاء أنفاق تربط مستوطنات الضفة بالقدس

قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدم عدد من المساكن والمنشآت الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية، في إطار عملية تهدف إلى إنشاء شبكة من الأنفاق تربط بين مستوطنات الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلة.

وذكرت مصادر محلية أن الحملة شملت هدم منازل ومنشآت تجارية في عدة مناطق، ما أدى إلى تهجير العديد من العائلات وتدمير ممتلكاتهم. وأوضحت أن هذه الأنفاق تُستخدم لتسهيل حركة المستوطنين وربط المستوطنات بالقدس، وهو ما يساهم في توسيع الاستيطان وتعزيز السيطرة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية.

من جانبها، استنكرت الجهات الفلسطينية هذه الإجراءات، واعتبرتها جزءًا من سياسة التوسع الاستيطاني التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. كما أكدت أن هذه السياسات تعمق من معاناة الفلسطينيين وتزيد من تعقيد جهود السلام في المنطقة.

الحكومة الإسرائيلية لم تعلق على الفور على هذه الأنباء، ولكن من المتوقع أن تثير هذه الخطوة ردود فعل دولية واسعة نظراً لآثارها الإنسانية والسياسية الكبيرة.

الخارجية الألمانية تستنكر زيارة وزراء إسرائيليين للمسجد الأقصى وتدعو لوقف الاستفزازات

أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانًا تستنكر فيه زيارة عدد من الوزراء الإسرائيليين إلى المسجد الأقصى، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعد استفزازية وتزيد من التوتر في المنطقة.

وأكد البيان أن الحكومة الألمانية تعتبر مثل هذه الزيارات تهديدًا لجهود السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى وضع حد لهذه التصرفات التي قد تؤدي إلى تفاقم الصراع وتعريض الأوضاع إلى مزيد من عدم الاستقرار.

وأضاف البيان أن ألمانيا تأمل في أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لتهدئة الوضع ووقف مثل هذه الاستفزازات، التي تتناقض مع المبادئ الدولية للسلام واحترام الأماكن المقدسة.