بوريل يدعو الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش

القاهرة - كتب محمد نسيم - دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الإثنين، لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش.

وقال بوريل في تغريدة على منصة إكس "بينما يضغط العالم من أجل وقف إطلاق النار في غزة ، يدعو بن غفير إلى قطع الوقود والمساعدات عن المدنيين".

وأضاف، "كما هي الحال مع تصريحات سموتريتش الشريرة، فإن هذا يشكل تحريضا على ارتكاب جرائم حرب. ولابد أن تكون العقوبات على رأس أجندة الاتحاد الأوروبي".

يشار إلى أن بن غفير وجه رسالة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو مهددًا إياه بالانسحاب من الحكومة إذا تم اعتماد الصفقة المطروحة لتبادل الأسرى، ووقف إطلاق النار.

المصدر : وكالات