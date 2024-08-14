هيكلة الثانوية العامة.. عدد المواد المقررة على طلاب 2 ثانوي بالنظام الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، المواد التي سيتم تدريسها للصف الثاني الثانوي بداية من العام الدراسي الجديد وفقا للهيكلة التي أعلنت عنها الوزارة اليوم في مؤتمر صحفي.

ووفقا للوزارة، فإن خطة الهيكلة تأتي ضمن اهتمام الوزارة بتطوير المنظومة التعليمية، إذ أنه من المقرر أن يتم تدريس 6 مواد فقط بدلا من 8 لكل شعبة بالصف الثاني الثانوي وهي كالآتي:

مواد الشعبة العلمية: "اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والكيمياء، والأحياء، والفيزياء، الرياضيات".

أما بالنسبة لمواد الشعبة الأدبية: "اللغة العربية، والتاريخ، واللغة الأجنبية الأولى، وعلم النفس، والجغرافيا، والرياضيات" إذ تكون اللغة الأجنبية الثانية مادة نجاح ورسوب خارج المجموع.

وعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هيكلة الثانوية العامة بنظامها الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن عددا من الحلول لمواجهة تحديات التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، فضلا عن طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

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