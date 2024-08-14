ضبط 13 سايس بشوارع مدينة طنطا بتهمة البلطجة على قائدي السيارات

محمد اسماعيل - القاهرة - الغربية- مروة شاهين:

شنت إدارة المرور بمديرية أمن الغربية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية لضبط مستغلي أصحاب السيارات بمدينة طنطا، الذين يقومون بأعمال بلطجة للسماح للأهالي بالانتظار بسياراتهم في الشارع بمقابل مادي، ما يعرف باسم "السايس" دون وجه حق.

قاد الحملة، العميد وائل حمودة، مدير إدارة المرور بالغربية، بالاشتراك مع ضباط إدارة المرور بمدينة طنطا، وجرى الانتشار في جميع شوارع المدينة لضبط مستغلي سائقي السيارات ومالكيها خاصة أمام المصالح الحكومية والمستشفيات الجامعية بطنطا والمحلات العامة وميدان مسجد السيد البدوي.

تمكنت الحملة من ضبط 13 شخصًا ممن يمارسون عمل السايس بعدد من شوارع دائرة قسمي أول وثان طنطا بدون تصريح، وضبط بحوزتهم مبالغ مالية كبيرة تحصلوا عليها من أصحاب السيارات مقابل السماح لهم بانتظار سياراتهم بالشوارع، وفرضهم إتاوات على عدد من المواطنين، وتعرضهم للعديد من أصحاب السيارات أمام المؤسسات والمصالح الحكومية، وكذلك فرضهم إتاوات على السائقين بموقف سيارات الميكروباص والاستيلاء منهم على أموال دون وجه حق.

تحررت محاضر بذلك وإحالة المتهمين لجهات التحقيق.