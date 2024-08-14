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مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية: المسلمون بالولايات المتحدة تعرضوا لحملة تشويه غير مسبوقة

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محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

قال مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية في بيان، اليوم الأربعاء، إن المسلمين في الولايات المتحدة تعرضوا لحملة تشويه غير مسبوقة مع تصاعد العنف في فلسطين.

وأشار مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية، إلى أنه صنّف عددا من الجامعات الأمريكية التي تمثل بيئات عدائية ضد نشاط حرية التعبير.

وأكد المجلس أن هناك جامعات أمريكية سمحت للشرطة باستخدام الصواعق الكهربائية ضد المتظاهرين المتعاطفين مع غزة.

وكان عدد كبير من الجامعات الأمريكية شهد احتجاجات واسعة مناهضة لحرب الإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة منذ نحو 10 أشهر.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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