تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام في الأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

وافق المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اليوم الأربعاء، على تخفيض الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي العام من مجموع 233 درجة إلى 225 درجة للعام الدراسي 2024/ 2025، وخفض تنسيق التعليم الثانوي الفندقي بحد أدنى 200 درجة لمدرسة الأقصر الفندقية، و190 درجة لمدرسة إسنا الفندقية ولطلاب جميع الإدارات التعليمية، بعد اجتياز المقابلة الشخصية.

كما وافق المحافظ على خفض الحد الأدني للقبول بالتعليم التجاري إلى 180 درجة، والتعليم الصناعي إلى 170 درجة، ويستثني منه مدارس الأقصر الميكانيكية بنين وإسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة وإسنا الصناعية بنات وأرمنت الميكانيكية بنين وأرمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة، لتكون 180 درجة.

أما مدارس الأقصر الزخرفية بنين والعشي الصناعية المشتركة وأرمنت الزخرفية بنين والديمقراط الصناعية بنات، فقد تمت الموافقة على خفض الحد الأدنى للقبول بهذه المدارس ليكون 160 درجة، وخفض الحد الأدنى للقبول بالتعليم الزراعي إلى 160 درجة، حسب الإدارة الحاصل منها الطالب أو الطالبة على الشهادة الإعدادية.

وبالنسبة لخدمات التعليم الفني، تم خفض الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الصناعي لمدارس الأقصر الميكانيكية بنين وإسنا الصناعية بنين والدير الصناعية المشتركة وإسنا الصناعية بنات وأرمنت الميكانيكية بنين وأرمنت الصناعية بنات وحاجر الضبعية الصناعية المشتركة والعديسات الصناعية المشتركة، ليكون الحد الأدنى للقبول هو 165 درجة.

وفيما يتعلق بخدمات التعليم الفني في مدارس الأقصر الزخرفية بنين والعشي الصناعية المشتركة وأرمنت الزخرفية بنين والديمقراط الصناعية بنات والأقصر الصناعية بنات، فيكون الحد الأدنى أكثر من 145 درجة، اما الحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم التجاري فيكون 160 درجة، والحد الأدنى للقبول بخدمات التعليم الزراعي أكثر من 145 درجة.

وقال الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر، إنه بالنسبة لخدمات الثانوي العام يتم قبول نسبة 25% من أعداد المقبولين بالتعليم الثانوي العام على مستوى كل إدارة تعليمية مع ترتيب المتقدمين طبقًا للمجموع تنازليًا لتحقيق العدالة.

وأشار إلى أن خفض الحد الأدنى للقبول يأتي بعد الاطلاع على القرارات المنظمة لقواعد القبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية في ضوء دراسة الوضع الراهن للقبول بالمدارس الثانوية العامة والفنية، وذلك عقب فحص الأماكن الشاغرة في ضوء معدلات النجاح ونسب القبول بالمرحلة الأولى.