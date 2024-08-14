جامعة بنها تحصد المركز الأول لخماسي كرة القدم في دوري "دورة الشهيد الرفاعي"

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، اليوم الأربعاء، حصول منتخب الجامعة لخماسي كرة القدم، على المركز الأول على مستوى الجامعات المصرية في دوري الجامعات "دورة الشهيد الرفاعي".

وقدّم رئيس جامعة بنها التهنئة لمنتخب الجامعة على تميزه الرياضي وأدائه المشرف خلال مباريات البطولة، والذي أهّله للحصول على الميدالية الذهبية والمركز الأول.

ومن جانبه، قال الدكتور تامر سمير، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إن الجامعة حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب الجامعات المصرية.