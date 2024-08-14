سموتريتش: إسرائيل مجبرة على شن حرب على لبنان ونقل الحزام الأمني إلى الأراضي اللبنانية

أشار وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، إلى أنّ "إسرائيل مجبرة على شن حرب على لبنان ونقل الحزام الأمني إلى الأراضي اللبنانية".

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.