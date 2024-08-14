الخارجية دانت اقتحام المسجد الأقصى: نطالب المجتمع الدولي بالتحرك الفوري لوقف العدوان على غزة

أعربت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية، عن إدانتها الشديدة لاقتحام وزراء متطرفين من الحكومة الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى، معتبرةً أن هذه التصرفات تأتي في سياق السياسات الإسرائيلية التصعيدية والمستفزة.

وأكدت الوزارة أن التصريحات الإسرائيلية التي ترفض دعوات واشنطن والقاهرة والدوحة لاستئناف المفاوضات، إلى جانب تجريف الأحياء وطرد السكان في القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والشرعية الدولية.

وفي هذا الصدد، نددت الوزارة بقرارات الحكومة الإسرائيلية الأخيرة بشأن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية، والتي تُعتبر خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتعرقل جهود التهدئة. وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والدول المعنية بالتحرك الفوري والحاسم لوقف العدوان على غزة كخطوة أولى نحو تهدئة الأزمة ومنع تفاقم الصراع في المنطقة.