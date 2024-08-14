تفقد رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر منطقة مفرق العباسية، واطلع على حجم الاضرار التي تسببت بها الغارة من المسيرة الإسرائيلية "مستهدفة منطقة سكنية وحيوية".
كما تفقد حيدر الجرحى في مستشفيات صور، وقال: "ان الهمجية الاسرائيلية لا تترك طفلا او شيخا او امرأة إلا وتتعرض لهم".
وأضاف: "أوعزنا للفرق المكلفة بالكشف على الاضرار التي نتجت عن الغارة والعمل على اجراء مسح لها".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس مجلس الجنوب تفقد اضرار الغارة في العباسية: أوعزنا للفرق المكلفة بالكشف على الاضرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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