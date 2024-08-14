الحاج حسن اطلع من وفد مربي المواشي على مشاكل القطاع

التقى وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن، في مكتبه، وفدا من مربي المواشي، حيث عرض الوفد المشاكل التي يعانيها القطاع، تحديدا عمليات التهريب والزيت المهدرج Palm Oil.

وتحدث الحاج حسن عن "الخطة التي أطلقتها الوزارة برعاية قيادة الجيش وتوقيف المهربين ومصادرة البضائع المهربة من حليب وأجبان على الحدود البرية".

ووعد بـ"أن يكون هناك تفاعل مع وزارتي الاقتصاد والصناعة من أجل حسن تطبيق الخطة ودوام استمراريتها، خصوصا الزيوت المهدرجة والمصانع غير المرخص لها".