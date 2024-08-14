جال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض على عدد من المراكز الصحية في قضاء عاليه، حيث اطلع على جهوزية القطاع الصحي.
وشملت الجولة مركز الرعاية الصحية الأولية - المنتدى النسائي في صوفر، مركز الرعاية الصحية الأولية - نادي شباب بتاتر، مركز الرعاية الصحية الأولية - اللجنة الاجتماعية في عاليه، مركز الرعاية الصحية الأولية - المرأة الدرزية في عاليه ومستشفى "الإيمان"، المستشفى الوطني في عاليه، مركز الرعاية الصحية الاولية - الوقف الشيعي في كيفون، مستشفى الشحار الغربي الحكومي، واختتمها في مركز الرعاية الصحية الأولية في عرمون.
واستمع الأبيض خلال جولته، إلى مطالب واحتياجات المراكز الصحية، واعدا بتأمين ما أمكن منها. وأكد "جهوزية الوزارة لمواجهة الأزمة، وأنها ستدعم هذه المراكز بما يلزم، وستساعد في تقديم الخدمات الطبية للنازحين في مراكز الايواء".
كانت هذه تفاصيل خبر الأبيض جال على مراكز صحية في قضاء عاليه: الوزارة ستساعد بتقديم الخدمات الطبية للنازحين بمراكز الايواء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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