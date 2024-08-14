الأب تابت ترأس قداسًا بمناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في حريصا

ترأس رئيس مزار سيدة لبنان في حريصا الأب فادي تابت، قداسًا في مناسبة عيد انتقال السيدة العذراء في حريصا.
وفي عظة له، أشار تابت إلى "أننا نجتمع في ذكرى انتقال السيدة مريم"، موضحًا أنّه "لكي نفهم عظمة مريم وأهميتها، يجب أن نعرف أن ربنا عصمها من الخطيئة الأصلية".
وذكر "أننا نجتمع اليوم لنكرّم مريم فهي سيدة وطننا، وهي شفيعتنا في الأزمة التي نعيشها".
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