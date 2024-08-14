رئيس الأركان الإسرائيلي: على حماس أن تتوقع تصعيداً مستمراً حال استمرار احتجاز الرهائن

ياسر رشاد - القاهرة - صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، بأن حماس يجب أن تكون على علم بأن كل يوم تستمر فيه في احتجاز الرهائن سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لها ، وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي عازم على استخدام كل الوسائل المتاحة لزيادة الضغط على حماس واستعادة الرهائن المحتجزين.

هاليفي

وأشار هاليفي ، أن العمليات العسكرية ستتسارع في محاولة لإجبار حماس على الإفراج عن الرهائن، مؤكداً أن التصعيد العسكري سيكون جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن القوات المسلحة الإسرائيلية ملتزمة بمواصلة جهودها حتى تتم استعادة جميع الرهائن وضمان سلامتهم.

وزير الدفاع الأمريكي: التزامنا بدعم أوكرانيا في مواجهة العدوان الروسي مستمر

أكد وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، التزام بلاده الثابت بمساعدة أوكرانيا في دفاعها ضد العدوان الروسي. خلال تصريحات صحفية، شدد أوستن على أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم الدعم العسكري والاقتصادي اللازم لأوكرانيا لمواجهة التهديدات المستمرة من روسيا.

وأشار إلى أن هذا الدعم يشمل تقديم المعدات العسكرية والتدريب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون مع الحلفاء الأوروبيين لضمان تعزيز قدرات الدفاع الأوكرانية. وأضاف أن الولايات المتحدة عازمة على دعم أوكرانيا في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أهمية تعزيز التعاون الدولي لمواجهة التحديات الأمنية التي تفرضها روسيا.

إسبانيا تدين اقتحام بن غفير لباحات المسجد الأقصى

أعربت وزارة الخارجية الإسبانية عن إدانة الحكومة الإسبانية اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير رفقة مئات المستوطنين لباحات المسجد الأقصى في القدس.

وقالت الخارجية الإسبانية في بيان: "الحكومة الإسبانية تدين زيارة الوزير الإسرائيلي بن غفير إلى باحة المساجد وتصريحاته، فهي (تصريحات بن غفير) تشكل انتهاكا غير مقبول للوضع التاريخي الراهن للحرم القدسي الشريف. الأماكن في القدس التي يجب على إسرائيل الحفاظ عليها من خلال اتباع كافة الإجراءات اللازمة".

كما أدانت وزارة الخارجية الفرنسية تصرفات بن غفير واعتبرتها غير مقبولة. ووصفت وزارة الخارجية المصرية زيارة الوزير الإسرائيلي إلى الحرم القدسي بأنها انتهاك للقانون الدولي. واعتبر مفوض السياسة الخارجية والأمن في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تصريحات بن غفير في المسجد الأقصى استفزازية.

وكانت مراسلتنا قد أفادت الثلاثاء، باقتحام مجموعات من اليهود المتدينين، باحات المسجد الأقصى في ذكرى "خراب الهيكل"، وهي مناسبة دينية يهودية يستغلها المتشددون للاستفزاز وانتهاك المقدسات.

ورافق وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، وزميله في حزب "عوتسما يهوديت" الوزير إسحاق فاسرلاوف، وعضو الكنيست من حزب الليكود أميت هاليفي، مقتحمي المسجد الأقصى لإحياء ذكرى "تيشا بآف" (خراب الهيكل)