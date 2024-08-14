وزير الدفاع البريطاني ونظيره الأمريكي يتفقان على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن وزير الدفاع البريطاني جون هيلي عن التوصله إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي لويد أوستن بشأن ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد في الشرق الأوسط ، وأكد الوزير البريطاني أن المحادثات بين الجانبين شددت على الحاجة الملحة لتقليل التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات الحالية.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لدعم الاستقرار والأمن، والعمل المشترك للحد من المخاطر المتزايدة وتأثيراتها على السلام الإقليمي.

هيومن رايتس ووتش تدعو حلفاء إسرائيل لتعليق المساعدات العسكرية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان عاجل، حلفاء إسرائيل، بما فيهم الولايات المتحدة، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء ضروري لمعالجة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصراع المستمر، وللمساهمة في تحقيق المساءلة والعدالة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل من أجل تحسين الوضع الإنساني وضمان احترام حقوق المدنيين في المناطق المتضررة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنعرف كيف نبقى بمحور فيلادلفيا وكيف نخرج ونعود وسنكثف عمليتنا حتى يعود المخطوفون

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أن الجيش سيواصل تركيز جهوده على محور فيلادلفيا، مؤكداً أن القوات ستظل في المنطقة وتكثف عملياتها حتى يتم إعادة المخطوفين. وأضاف هاليفي أن الجيش سيعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لضمان النجاح في مهامه، بما في ذلك البحث عن سبل للخروج من الموقف الحالي بأمان.

وأشار إلى أن الوضع يتطلب استمرار العمل المكثف والتنسيق مع الوحدات العسكرية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة والحفاظ على الأمن القومي.

رئيس الأركان الإسرائيلي: على حماس أن تتوقع تصعيداً مستمراً في حال استمرار احتجاز الرهائن

صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، بأن حماس يجب أن تكون على علم بأن كل يوم تستمر فيه في احتجاز الرهائن سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لها. وأكد هاليفي أن الجيش الإسرائيلي عازم على استخدام كل الوسائل المتاحة لزيادة الضغط على حماس واستعادة الرهائن المحتجزين.

وأشار إلى أن العمليات العسكرية ستتسارع في محاولة لإجبار حماس على الإفراج عن الرهائن، مؤكداً أن التصعيد العسكري سيكون جزءاً من الاستراتيجية الشاملة لتحقيق هذا الهدف. وأضاف أن القوات المسلحة الإسرائيلية ملتزمة بمواصلة جهودها حتى تتم استعادة جميع الرهائن وضمان سلامتهم.