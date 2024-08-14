أكسيوس: إيران تستعد لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر خلال أيام

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مصدرين مطلعين لموقع "آكسيوس" الأميركي، إن التقييم المحدث الذي قدمته أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية هو أن إيران على استعداد لمهاجمة إسرائيل بشكل مباشر ردا على اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في طهران، ومن المرجح أن تفعل ذلك في غضون أيام.

وبحسب الموقع الأميركي، يُشير التقييم الاستخباراتي الجديد إلى أن الهجوم قد يأتي قبل محادثات صفقة احتجاز الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة المقرر عقدها يوم الخميس، مما قد يعرض المفاوضات للخطر في ما قاله المسؤولون الإسرائيليون إنها لحظة "إما الآن وإلا فلا" لاتفاق محتمل بين إسرائيل وحماس.

لكن أحد المصادر التي لديها معرفة مباشرة بالمعلومات الاستخباراتية قال إن الوضع "لا يزال مائعا".

وقال المصدران إن التقييم، الذي تم صياغته في الساعات الأربع والعشرين الماضية، يمثل تحولا.

وكانت مصادر مطلعة قد أشارت إلى أن مجتمع الاستخبارات الإسرائيلي لا يزال يعتقد أن حزب الله من المرجح أن يهاجم أولا ردا على اغتيال فؤاد شكر ، القائد العسكري الأعلى للحزب، ومن ثم إيران تقوم بهجومها المباشر المنتظر.

وقالت المصادر إن الهجمات التي يشنها حزب الله وإيران من المرجح أن تكون أكبر من تلك التي شنتها إيران في نيسان الماضي وتشمل إطلاق الصواريخ والطائرات بدون طيار على أهداف عسكرية في وسط إسرائيل، بما في ذلك في محيط المراكز السكانية المدنية.

المصدر : جريدة القدس