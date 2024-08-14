تونس: اكتشاف أول إصابة بمرض الجلد العقدي المعدي لدى الأبقار

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب أ)

أعلنت السلطات في تونس، اليوم الأربعاء، اكتشاف أول إصابة بمرض الجلد العقدي المنتشر عند الأبقار، بعد تفشي الفيروس في الجزائر ومناطق أخرى بالمنطقة.

وكشف وزارة الزراعة في تونس عن إصابة ثور بالمرض في معتمدية فرنانة الريفية بولاية جندوبة غرب البلاد، على بعد 15 كيلومتر من الحدود الجزائرية.

وينتقل فيروس الجلد العقدي المعدي عن طريق الحشرات ويصيب الأبقار وهو غير معدي للإنسان.

وكانت وسائل إعلام جزائرية نقلت في يونيو الماضي نفوق أبقار بسبب المرض، كما كشفت السلطات في شرق ليبيا في 2023 عن انتشار المرض لدى قطعان الأبقار.