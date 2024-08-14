هيكلة الثانوية العامة.. درجات المواد قبل وبعد التعديل - صور

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الدرجات النهائية للمواد بداية من الصف الأول الثانوي حتى الصف الثالث الثانوي وذلك بعد إعلان هيكلة المرحلة الثانوية العامة اليوم.

وأعلنت الوزارة، خفض المجموع الكلي للثانوية العامة ليصبح 320 بدلا من 410 إجمالي الدرجات النهائية للمواد في الثانوية العامة الجديدة.

وينشر "الخليج 365" الجداول الجديدة التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم بالدرجات قبل وبعد عملية الهيكلة بالنسبة لصفوف المرحلة الثانوية بداية من الصف الأول حتى الثالث الثانوي.

وعقد محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مساء اليوم، مؤتمرا صحفيا للإعلان عن هيكلة الثانوية العامة بنظامها الجديد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن عددا من الحلول لمواجهة تحديات التعليم ما قبل الجامعي، بالإضافة إلى الإعلان عن حلول جذرية لكثافة الطلاب في الفصول الدراسية، فضلا عن طرح أفكار لمواكبة التعليم لاحتياجات سوق العمل.

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