محمود مسلم: كنت أتمنى إجراء حوار مجتمعي بشأن هيكلة الثانوية العامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت -داليا الظنيني:

علق محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، على قرارات وزير التربية والتعليم بإعادة هيكلة الثانوية العامة، قائلاً: «محاولة للتخفيف عن الطالب من ضغط المواد في الثانوية العامة».

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة" صدى البلد،" «كنت أتمنى إجراء حوار مجتمعي قبل إعلان قرارات وزير التعليم والتشاور في الأمر ولكن هذا قراره في النهاية».

وتابع: لا يوجد وزير تمكن من مواجهة الدروس الخصوصية بعنف على مدار السنوات الماضية، وهذا تحد كبير أمام وزارة التربية والتعليم وأمام الحكومة بشكل عام.

وأشار، إلى أن الحكومة الجديدة تقوم بعملها على أكمل وجه، وذلك يتضح من خلال التفاعل السريع مع احتياجات المواطنين والتوجيه بالحلول العاجلة للمشكلات التي تتطلب التدخل السريع.

وأشاد رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، بمتابعة واهتمام الحكومة بملف توطين الصناعة والاستثمار، موضحًا أن الفريق كامل الوزير يقوم ببذل جهد كبير للنهوض بالصناعة، وسينجح بالتعاون مع الدكتور مصطفى مدبولي.