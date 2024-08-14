رئيس الأركان يبحث مع نظيره السعودي الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد سامي:

التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلى، رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، وأجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

تناول اللقاء عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء علاقات التعاون العسكرى المتميزة بين القوات المسلحة لكلا البلدين الشقيقين فى العديد من المجالات .

كما ترأس رئيس أركان حرب القوات المسلحة ونظيره السعودى الجلسة الختامية لإجتماع اللجنة العسكرية المصرية السعودية، والتى تناولت أنشطة ومجالات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات العلمية والتدريبية فى مختلف المجالات العسكرية بين الجانبين .

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، اعتزاز مصر بعلاقاتها الراسخة مع المملكة العربية السعودية، مشيراً إلى توافق الرؤى حول الخطط المشتركة بما يعود بالنفع على القوات المسلحة للبلدين الشقيقين .

من جانبه أشاد رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة السعودية بالدور المصرى المؤثر والفاعل فى محيطها الإقليمي والدولى لتحقيق الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه لمزيد من التعاون العسكرى بين البلدين الشقيقين .

حضر اللقاء والجلسة الختامية عددا من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.