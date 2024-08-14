إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم ببني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف- حمدي سليمان:

أصيب 9 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث تصادم سيارتين ميكروباص، بنزلة محور عدلي منصور من ناحية الشرق بمحافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم سيارتين ميكروباص بنزلة محور عدلي منصور من ناحية الشرق، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص، وجرى التوجيه بسرعة نقلهم إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ وتبين أن الحادث أسفر عن إصابة 9 أشخاص، جميعهم مصابين بكدمات وسجحات متفرقة بالجسد، وجرى نقلهم إلى المستشفى التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية اللازمة، وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.