شكرا لقرائتكم خبر عن تحت مظلة التحالف الوطني.. أبو هشيمة الخير والأورمان وحياة كريمة تنتهي من تسليم ٣٠٠٠ مشروع تمكين اقتصادي ببني سويف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيم ظهر اليوم حفل توزيع ٣٠٠٠ مشروع تمكين اقتصادي بمحافظة بني سويف، تنفيذا لبروتوكول تعاون جمع مؤسسات أبو هشيمة الخير والأورمان وحياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

حضر الحفل كل من الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والسفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والنائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ومؤسس أبو هشيمة الخير، والدكتور محمود فؤاد نائب رئيس جمعية الاورمان، وعهود وافي رئيس مجلس أمناء حياة كريمة.

ومن جانبه عبر الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف عن سعادته بهذا التعاون الثلاثي الذي يقام على أرض محافظة بني سويف تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، موجها الشكر لمؤسسات أبوهشيمة الخير والاورمان وحياة كريمة على الجهد المبذول في مبادرة التمكين الاقتصادي، التي حولت مسار ٣٠٠٠ أسرة من اسر مستهلكة فقط إلى أسر منتجة.

ومن جانبها قالت السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية والمدير التنفيذي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن مبادرة تمكين ٣٠٠٠ أسرة اقتصاديا والتي تنفذها أبو هشيمة الخير والأورمان وحياة كريمة تحت مظلة التحالف تعد واحدة من أهم المبادرات التنموية التي أقيمت خلال الفترة الماضية، لأنها تستهدف تغيير مسار الأسر المستهلكة إلى اسر منتجة، مثنية على جهود مؤسسات التحالف الوطني في محافظة بني سويف ضمن مبادرة أيد واحدة التي تستهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه قال النائب أحمد أبو هشيمة، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، مؤسس أبو هشيمة الخير، إنه يسعد دائماً بالتواجد مع أهالي محافظة بني سويف ، وسعادته اليوم أكبر بالتواجد مع السفيرة نبيلة مكرم، والدكتور محمد هاني غنيم والدكتورة عهود وافي والدكتور محمود فؤاد الشركاء في مبادرة التمكين الاقتصادي، مشيرا إلى أن هذه المبادرة تجسد

رؤية كبيرة تجمعنا تحت مظلة التحالف وهي تحويل الأسر من مجرد مستهلكة إلى أسر منتجة تساهم في بناء مستقبل أفضل لنفسها ولبلدنا.

وأوضح ان تسليم ٣٠٠٠ مشروع تمكين اقتصادي لاهالينا في بني سويف، سيساعد الاف الأسر على بناء حياتهم من جديد، وتمنحهم فرصة ليحققوا ذاتهم ويبنوا مستقبل أفضل لأولادهم.

موضحا أن الهدف الوصول لكل أسرة في بني سويف،ومنحها فرصة أن تتحول من مجرد متلقية للدعم، لأسرة تستطيع أن تعتمد على نفسها.

ووجه أبو هشيمة الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، على مبادرة 'إيد واحدة'، التي تستهدف تخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية في مصر.



أبو هشيمة الخير والأورمان وحياة كريمة تنتهي من تسليم ٣٠٠٠ مشروع تمكين اقتصادي ببني سويف



أبو هشيمة وسط أهالى بنى سويف



التحالف الوطنى حفل توزيع ٣٠٠٠ مشروع تمكين اقتصادي بمحافظة بني سويف



الوزيرة السابقة نبيلة مكرم وأحمد أبو هشيمة



جانب من الحضور



حفل توزيع ٣٠٠٠ مشروع تمكين اقتصادي بمحافظة بني سويف



فرحة أهالى بنى سويف