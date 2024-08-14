شكرا لقرائتكم خبر عن النائب على بدر: إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة يصب فى مصلحة الطالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب على بدر، عضو مجلس النواب، إن القرار الجديد بشأن إعادة هيكلة نظام الثانوية العامة، والتى شملت تقليل عدد المواد الدراسية، لطلاب الصف الأول الثانوى من 10 إلى 6 مواد، للشعب العلمية والأدبية، والتى تعنى تخفيف العبء على الطلاب فى هذه المرحلة الدراسية الدقيقة التى تشكل مستقبلهم العلمى والمهنى، موضحا أن هذا التطوير يسهم فى التسهيل على الطالب، ولكن الأهم هى آلية التنفيذ وكيفية التعامل مع المعلمين وتدريبهم بما يتوافق مع القرار الجديد.

وأكد عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة، على ضرورة تغيير المناهج الدراسية حتى لا يجد الطالب صعوبة، كما إنها تركز على المواد التى يحتاجها الطالب مستقبلًا، حيث أن المواد الجديدة سوف تشمل اللغة العربية واللغة الإنجليزية ومادة التاريخ والرياضيات والعلوم المتكاملة والفلسفة والمنطق، حيث أن العلوم المتكاملة تشمل ضم مادتى الكيمياء والفيزياء فى مادة واحدة، موضحا أن عملية الدمج تصب فى مصلحة الطالب وتجعله أكثر تركيزًا وفهما للمادة.



وشدد على أهمية التركيز على تطوير العملية التعليمية بشكل متكامل فيما يتعلق بالعمل على حل الأزمات التى تحدث مع كل عام دراسى وتشمل عجز المدرسين وكثافة الفصول، والأزمات المتكررة فى الامتحانات، حتى يشعر الطالب بنتائج ملموسة.