معقبو معاملات تسجيل السيارت في مجدليا نفذوا اعتصاما رفضا لقرار منعهم من دخول مصالح التسجيل

نفذ معقبو المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات في مجدليا - قضاء زغرتا، اعتصاما، بمشاركة رئيس "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين" في لبنان الشمالي شادي السيد، واركان النقل البري في الشمال، رفضًا، حسب بيان صدر، "لقرار مجلس شورى الدولة الذي يمنع المعقبين من دخول مصالح تسجيل السيارات".

والقى خالد رعد كلمة باسم معقبي المعاملات اكد فيها انهم "لن يقبلوا بالقرار وسيذهبون الى وقفة في مجلس النواب، ولكن وفي ظل عدم انعقاد جلسة تشريعية فعلى وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ان لا يتقيد ولا يلتزم بهذا القرار كما سبق ان امتنع عن تنفيذ غيره وبخاصة ما يتعلق بالموظفين الذين صدرت بحقهم احكام قضائية تبرئهم".

وختم: "اننا نعتبر قرار وزير الداخلية بمثابة مناسبة لدفع اكثر من 1500 عائلة تستفيد وتأكل خبزها اليومي من هذا العمل ان يضعها في الشارع ويترك مصيرها للمجهول".

ثم القى السيد كلمة قال فيها: "نعتصم اليوم امام مصلحة تسجيل السيارات في العيرونية، اي في طرابلس، ومعلوم للجميع ان طرابلس دائما مظلومة ومحرومة ومغبونة ولا نعرف هذه القرارات التي تصدر من هنا وهناك ومن وزارة الداخلية من يصدرها على وجه التحديد، ثم ماذا عن القرارات غير المدروسة التي تصدر في مصلحة تسجيل السيارات".