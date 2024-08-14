"النشرة": غارة إسرائيلية استهدفت سيارة في بلدة جديدة مرجعيون وإصابة مدنيين بينهم أطفال

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأنّ "الطيران المسيّر الإسرائيلي أغار مستهدفًا سيارة في ساحة بلدة جديدة مرجعيون"، ما أدى إلى إصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.