وزارة الصحة: شهيدان و4 جرحى في الغارة على مرجعيون وشهيد وجريح في الغارة على بليدا

أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان، أنّ "الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة مرجعيون، أدت في حصيلة أولية غير نهائية إلى سقوط شهيدين و4 جرحى بحال حرجة مع العلم بأنه مازالت حتى الساعة فرق الاسعاف تقوم بنقل الاصابات الى المستشفيات المحيطة".

وفي بيان آخر، كشف المركز أن "الغارة التي استهدف فيها العدو الإسرائيلي بلدة بليدا، أدت إلى استشهاد شخص وجرح آخر".