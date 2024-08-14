ترامب: كنت أقوم بحماية أناس في الشرق الأوسط ولم تكن إيران سعيدة بذلك وبلدنا أصبح فاشلًا

أشار الرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب، إلى أنّ "مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في تعرض حملتي لاختراق يبدو أن إيران تقف وراءه لوقوفي بقوة في مواجهتها"، وهو أمر وسبق ونفته السلطات الإيرانية.

ولفت، في تصريح، إلى "أنني كنت أقوم بحماية أناس في الشرق الأوسط ولم تكن إيران سعيدة بذلك"، مضيفًا "بلدنا أصبح فاشلًا وأصبحنا من نواح عديدة دولة من العالم الثالث ولن نسمح بذلك".