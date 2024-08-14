وزير خارجية فرنسا يصل إلى بيروت غدًا ويلتقي بري وميقاتي وبوحبيب

يقوم وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه غدًا بزيارة لبيروت "في إطار الجهود الدبلوماسية المستمرة من أجل خفض التصعيد في المنطقة"، على ما ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر دبلوماسية.

ومن المتوقع أن يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ونظيره عبد الله بو حبيب، بحسب المصدر.

وفي وقت سابق من اليوم، التقى الموفد الأميركي آموس هوكشتاين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزاف عون، وذلك بشأن حرب غزة والتطورات عند الحدود الجنوبية للبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية اليومية على جنوب لبنان تزامنا مع الحرب على غزة منذ تشرين الأول 2023.

وفي هذا السياق، يواصل حزب الله عملياته العسكرية ضد قوات الجيش الإسرائيلي ومواقعه والمستوطنات في الشمال، وسط ترقّب ردّه على العدوان الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية لبيروت الذي قضى على إثره القيادي العسكري في الحزب فؤاد شكر.