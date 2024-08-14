خارجية أميركا: نتوقع أن تتقدم المحادثات بشأن غزة في الدوحة وعلى المفاوضين العودة إلى الطاولة

أوضح متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، "أننا على علم بتعليقات حماس بشأن عدم حضور المفاوضات" في الدوحة حول وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى.

وقال في مؤتمر صحفي من وزارة الخارجية في واشنطن: "نتوقع أن تتقدم المحادثات وعلى جميع المفاوضين العودة إلى الطاولة وإتمام الاتفاق"، مضيفًا "أخبرنا شركاؤنا القطريون أنه سيكون هناك تمثيل لحماس".

وشدد على "أننا نواصل العمل للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يعيد الأسرى ويساعد في تخفيف المعاناة في غزة".

إلى ذلك، أوضح المتحدث أنّ "هناك أفعالًا تقوّض حل الدولتين وأمن المنطقة كزيارة بن غفير أمس وتوسيع المستوطنات".