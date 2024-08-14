شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المصري ونظيره الأمريكي يبحثان احتواء تصعيد جيش الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبدالعاطي اتصالاً هاتفيّاً اليوم، من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.وجرى خلال الاتصال بحث التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزه وتفعيله.بالإضافة إلى استعراض الجهود المبذولة لاحتواء تصعيد الجيش الإسرائيلي في المنطقة والعمل على التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالإضافة لاستعراض الوضع في السودان.