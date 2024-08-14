شكرا لقرائتكم خبر عن "الصحة العالمية" و"اليونيسيف" تحذران من انتشار شلل الأطفال في غزة والان نبدء بالتفاصيل

تطعيم الأطفال

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمتا الصحة العالمية واليونيسيف، من أن خطر انتشار شلل الأطفال في غزة لا يزال مرتفعًا ما لم تكن هناك استجابة عاجلة.وأعربت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) عن قلقهما إزاء أي تأخير في تسليم لقاح شلل الأطفال ومعدات سلسلة التبريد الحيوية في ظل استمرار القتال العنيف وانعدام الأمن في القطاع.وشددت المنظمتان على الحاجة للهدن الإنسانية لتطعيم الأطفال للتخفيف من خطر انتقال العدوى.ووافق المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبرييسوس على صرف 1.23 مليون جرعة من لقاح شلل الأطفال الفموي الجديد من النوع 2 للاستخدام في غزة في محاولة لتطعيم أكثر من 640 ألف طفل تحت سن 10 سنوات.وأبلغت السلطات الصحية في غزة عن ثلاث حالات شلل في أواخر يوليو وتم إرسال العينات إلى الأردن لإجراء الاختبارات عليها.