وزير الخارجية يستعرض مع نظيره البريطاني العلاقات الثنائية

التقى وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، نظيره في المملكة المتحدة، ديفيد لامي، وذلك في مقر وزارة الخارجية والتنمية البريطانية بلندن.

وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات، بالإضافة إلى مناقشة المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وعلى رأسها المستجدات في قطاع غزة.