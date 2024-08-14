وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الأوضاع الراهنة في قطاع غزة ، تركز النقاش حول مستجدات جهود الوساطة المشتركة بين قطر والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب الدائرة في القطاع والتوترات المستمرة في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة. من جانبه، أعرب بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للجهود القطرية في هذا السياق، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.

وزير الدفاع البريطاني و نظيره الأمريكي يتفقان على ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد في الشرق الأوسط

أعلن وزير الدفاع البريطاني في بيان عاجل عن التوصل إلى اتفاق مع نظيره الأمريكي بشأن ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد في الشرق الأوسط. وأكد الوزير البريطاني أن المحادثات بين الجانبين شددت على الحاجة الملحة لتقليل التوترات في المنطقة، خاصة في ظل الأزمات الحالية.

وأشار إلى أن الجانبين اتفقا على أهمية تعزيز الجهود الدولية لدعم الاستقرار والأمن، والعمل المشترك للحد من المخاطر المتزايدة وتأثيراتها على السلام الإقليمي.

هيومن رايتس ووتش تدعو حلفاء إسرائيل لتعليق المساعدات العسكرية

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش، في بيان عاجل، حلفاء إسرائيل، بما فيهم الولايات المتحدة، إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لإسرائيل. وأكدت المنظمة أن هذا الإجراء ضروري لمعالجة الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان في الصراع المستمر، وللمساهمة في تحقيق المساءلة والعدالة.

وطالبت المنظمة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري للضغط على إسرائيل من أجل تحسين الوضع الإنساني وضمان احترام حقوق المدنيين في المناطق المتضررة.

رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: سنعرف كيف نبقى بمحور فيلادلفيا وكيف نخرج ونعود وسنكثف عمليتنا حتى يعود المخطوفون

أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال هرتسي هاليفي، أن الجيش سيواصل تركيز جهوده على محور فيلادلفيا، مؤكداً أن القوات ستظل في المنطقة وتكثف عملياتها حتى يتم إعادة المخطوفين. وأضاف هاليفي أن الجيش سيعمل على تطوير استراتيجيات جديدة لضمان النجاح في مهامه، بما في ذلك البحث عن سبل للخروج من الموقف الحالي بأمان.

وأشار إلى أن الوضع يتطلب استمرار العمل المكثف والتنسيق مع الوحدات العسكرية المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المحددة والحفاظ على الأمن القومي