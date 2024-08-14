إسرائيل تطالب بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر حال انسحابها من محور فيلادلفيا

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن إسرائيل ستطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمنع اقتراب حركة حماس من حدود مصر، في حال تم تنفيذ الانسحاب من محور فيلادلفيا. يأتي هذا التصريح في سياق الاستعدادات الجارية والتخطيط لمرحلة ما بعد الانسحاب المحتمل من هذا المحور الاستراتيجي.

وأكدت الهيئة أن الحكومة الإسرائيلية تضع في اعتبارها أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار على طول الحدود مع مصر، وتفادي أي تهديدات محتملة قد تنجم عن تحركات حماس. وأوضحت المصادر أن إسرائيل تسعى لضمان عدم تكرار أي خروقات قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضافت هيئة البث أن المسؤولين الإسرائيليين يتطلعون إلى ضمان أن تكون هناك إجراءات فعالة لمراقبة الحدود ومنع أي محاولة من حماس لتوسيع نطاق نشاطاتها إلى المناطق القريبة من الحدود المصرية. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من الاستراتيجية الأوسع لإسرائيل لضمان الاستقرار الأمني والحفاظ على أمن الحدود في فترة ما بعد الانسحاب من محور فيلادلفيا.

ممثلون للموساد والشاباك والجيش يناقشون الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدًا للصفقة

ناقش ممثلون عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي الترتيبات الأمنية المتعلقة بمحور فيلادلفيا، وذلك في إطار التحضيرات لصفقة محتملة. وتأتي هذه المناقشات في وقت حساس حيث تتصاعد الجهود الرامية إلى ترتيب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع الذي عُقد جمع كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الأجهزة، حيث تم التطرق إلى الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأمن في محور فيلادلفيا. وأوضحت المصادر أن هذه الترتيبات تعتبر خطوة أساسية ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتأمين المنطقة وضمان نجاح الصفقة المقبلة.

وأضافت الهيئة أن الترتيبات الأمنية تشمل تعزيز الحماية على طول المحور وتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان عدم حدوث أي اختراقات قد تعرقل سير العملية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع للسيطرة على الوضع الأمني في المنطقة وتفادي أي تهديدات محتملة قد تؤثر على سير الصفقة والجهود المرتبطة بها.

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تقارير استخدام فلسطينيين كدروع بشرية وتدعو إسرائيل للتحقيق

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ حيال التقارير التي تشير إلى استخدام فلسطينيين كدروع بشرية خلال النزاع الأخير. وأكدت الوزارة أن هذه التقارير، إذا ثبتت صحتها، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية الإنسانية.

ودعت الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه المزاعم ومحاسبة أي أفراد مسؤولين عن هذه الأفعال. وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين الإنسانية الدولية لضمان حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة الوضع عن كثب والعمل مع شركائها الدوليين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المدنيين