عاجل.. الاحتلال يطالب المستوطنين بالبقاء قرب الملاجئ

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر عبرية، بأن الاحتلال طلب من المستوطنين في عدد من المستوطنات القريبة من الحدود مع لبنان، بعدم التجمع والبقاء قرب الملاجئ.

وأضافت الوسائل، أن مجلس ماروم الجليل الإقليمي يطلب من المقيمين في بعض المستوطنات البقاء بالقرب من الأماكن المحمية والملاجئ.

40 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 40 شخصًا، بينهم 30 شهيدًا تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضافت المصادر أن القصف المستمر قد أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، في حين تجري جهود مكثفة لتقديم الإسعافات اللازمة للجرحى. يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الأوضاع الإنسانية سوءًا في القطاع، وسط دعوات دولية لوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.



