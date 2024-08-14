40 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 40 شخصًا، بينهم 30 شهيدًا تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضافت المصادر أن القصف المستمر قد أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، في حين تجري جهود مكثفة لتقديم الإسعافات اللازمة للجرحى. يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الأوضاع الإنسانية سوءًا في القطاع، وسط دعوات دولية لوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

استشهاد شخصين وإصابة أربعة في غارة إسرائيلية على مرجعيون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مرجعيون في جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المنطقة، بما في ذلك تدمير عدد من المباني والبنية التحتية. تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب التصعيد في المنطقة.

نتنياهو متمسك بشرطين أساسيين بشأن محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال القطاع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على شرطين أساسيين في المفاوضات الحالية المتعلقة بالوضع الأمني في قطاع غزة.

الشرط الأول، وفقاً لهيئة البث، هو الحفاظ على السيطرة العسكرية في محور فيلادلفيا، وهو المنطقة الحدودية التي تمتد بين قطاع غزة ومصر. هذا الشرط يهدف إلى تعزيز الأمان ومنع أي تسلل محتمل من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

أما الشرط الثاني، فيتعلق بضرورة إجراء عمليات تفتيش صارمة للعائدين من شمال قطاع غزة إلى مناطق أخرى. ويعكس هذا الشرط قلق الحكومة الإسرائيلية من إمكانية تهريب الأسلحة أو تنفيذ عمليات هجومية عبر هذه النقاط.

وفي سياق متصل، يواصل المسؤولون الإسرائيليون مناقشة هذه الشروط ضمن جهودهم للتهدئة والبحث عن حلول دائمة للأزمة الحالية.

ترمب: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراقات لنجاح حملتي وأيران وراء الهجوم

أعلن الرئيس السابق دونالد ترمب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يقوم بالتحقيق في تعرض حملتي الانتخابية لمحاولات اختراق يُعتقد أن إيران تقف وراءها.

وقال ترمب في تصريحات له إن التحقيقات تركز على هجمات إلكترونية محتملة تهدف إلى التأثير على حملته الانتخابية، وذلك في ظل موقفه القوي ضد إيران. وأكد أن موقفه الحازم في مواجهة إيران، بما في ذلك حماية الأفراد في الشرق الأوسط، قد يكون سببًا رئيسيًا وراء هذا الهجوم الإلكتروني.

وأضاف ترمب أن الوضع الحالي في الولايات المتحدة يبعث على القلق، حيث وصف البلاد بأنها أصبحت "فاشلة" و"من نواحٍ عديدة دولة من العالم الثالث". وأكد أنه لن يسمح للبلاد بالتدهور أكثر، مشددًا على التزامه بتحقيق النجاح والحفاظ على أمن الدولة ضد التدخلات الأجنبية.

وستواصل التحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية، حيث يسعى لتحديد المسؤولين وراء هذه الهجمات وتأمين العملية الانتخابية ضد أي تهديدات محتملة.