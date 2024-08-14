سرايا القدس تنفذ 4 عمليات ناجحة بمدينة طوباس منعت الاحتلال من اقتحامها

ياسر رشاد - القاهرة - قالت سـرايا الـقـدس - الـضـفـة الـغـربـيـة، إن قواتها في كتيبة طوباس خلال معركة طوفان الأقصى صباح اليوم الأربعاء 14/8/2024، حققت عدة إنجازات عسكرية.

أبرز العمليات العسكرية في طوباس:

أولاً: دمّرت قواتنا في سرايا القدس كتيبة طوباس آلية عسكرية لقوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة عند وادي تياسير وأردت من فيها بين قتيلٍ وجريح وأعطبت الآلية وأخرجتها عن الخدمة، واغتنم مقاتلونا بعض الأشياء الشخصية التي كان يحملها الجنود القتلى.

ثانياً: فجرت قواتنا عبوة ناسفة على شارع الثغرة وأعطبت آليةً عسكريةً أخرى وأصابت من فيها.

ثالثاً: تصدت قواتنا لمجموعة من جنود الاحتلال حاولوا محاصرة منزل تحصّن به بطلاً من أبناء شعبنا الشهيد "فؤاد دراغمة"، واشتبك رجالنا مع القوة وأمطروهم بزخات كثيفة من الرصاص عند المنزل المحاصر محققين إصابات مباشرة في صفوف العدو عند مفرق تياسير والمقبرة وعند ديوان المساعي.

رابعاً: وبالتزامن مع اقتحام المدينة، خاض مقاتلونا الأبطال في مجموعات طمون ومجموعات الفارعة اشتباكات ضارية مع قوات الاحتلال في محاور القتال، وفجروا عدداً من العبوات الناسفة.

وأضافت سرايا القدس في بيانها: يا أبناء شعبنا الفلسطيني الأبيّ الطامح بالعودة والتحرير، لقد اقتحم العدو صباح اليوم مدينة طوباس بحثاً عن صورة نصرٍ وردّ اعتبار ليجد نفسه ضمن مشهدِ ذلٍّ جرّ من خلاله آلياته المعطوبة وجنوده القتلى.

وأكدت أن هذه المحاولة جاءت من قبل العدو بعد مهاجمة مستوطنة "البقيعة" في عملية بطولية قادها الشهيد القائد "ربيع العنبوسي" الأسبوع الماضي، وخوفاً منهم من انتقال قواتنا من الدفاع الثابت للدفاع المتحرك.

كما أكدت سرايا القدس: أنها وبعد هذه الجولة المباركة من مقاتلينا الأبطال نعلن عن إدخال عبوة "ربيع1" في الخدمة والتي استخدمتها قواتنا خلال التصدي لقوات العدو وآلياته في طوباس وجعلتها خردةً تحت أقدام رجالنا الأبطال.

ونرتقب وإياكم إعلان العدو عن خسائره وقتلاه تباعاً وإنه لجهاد نصرٌ أو استشهاد، وقتالنا مستمر وسلاحنا مشرع في كل الساحات.