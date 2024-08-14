وزير الخارجية الفرنسي يزور بيروت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، سيقوم بزيارة إلى بيروت غدًا. ستتناول الزيارة مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع في الأراضي اللبنانية.

سيجري سيجورنيه محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وسيسعى إلى فهم الوضع الحالي بشكل أعمق وتعزيز التعاون بين فرنسا ولبنان. الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وتحرص فرنسا على لعب دور فعال في جهود استقرار الأوضاع وتعزيز السلام في المنطقة.

40 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 40 شخصًا، بينهم 30 شهيدًا تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضافت المصادر أن القصف المستمر قد أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، في حين تجري جهود مكثفة لتقديم الإسعافات اللازمة للجرحى. يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الأوضاع الإنسانية سوءًا في القطاع، وسط دعوات دولية لوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

استشهاد شخصين وإصابة أربعة في غارة إسرائيلية على مرجعيون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مرجعيون في جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المنطقة، بما في ذلك تدمير عدد من المباني والبنية التحتية. تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب التصعيد في المنطقة.

نتنياهو متمسك بشرطين أساسيين بشأن محور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال القطاع

أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يصر على شرطين أساسيين في المفاوضات الحالية المتعلقة بالوضع الأمني في قطاع غزة.

الشرط الأول، وفقاً لهيئة البث، هو الحفاظ على السيطرة العسكرية في محور فيلادلفيا، وهو المنطقة الحدودية التي تمتد بين قطاع غزة ومصر. هذا الشرط يهدف إلى تعزيز الأمان ومنع أي تسلل محتمل من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية.

أما الشرط الثاني، فيتعلق بضرورة إجراء عمليات تفتيش صارمة للعائدين من شمال قطاع غزة إلى مناطق أخرى. ويعكس هذا الشرط قلق الحكومة الإسرائيلية من إمكانية تهريب الأسلحة أو تنفيذ عمليات هجومية عبر هذه النقاط.

وفي سياق متصل، يواصل المسؤولون الإسرائيليون مناقشة هذه الشروط ضمن جهودهم للتهدئة والبحث عن حلول دائمة للأزمة الحالية.