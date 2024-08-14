الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تقارير استخدام فلسطينيين كدروع بشرية

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ حيال التقارير التي تشير إلى استخدام فلسطينيين كدروع بشرية خلال النزاع الأخير، وأكدت الوزارة أن هذه التقارير، إذا ثبتت صحتها، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية الإنسانية.

ودعت الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه المزاعم ومحاسبة أي أفراد مسؤولين عن هذه الأفعال. وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين الإنسانية الدولية لضمان حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة الوضع عن كثب والعمل مع شركائها الدوليين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المدنيين.

وزير الخارجية الفرنسي يزور بيروت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، سيقوم بزيارة إلى بيروت غدًا. ستتناول الزيارة مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع في الأراضي اللبنانية.

سيجري سيجورنيه محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وسيسعى إلى فهم الوضع الحالي بشكل أعمق وتعزيز التعاون بين فرنسا ولبنان. الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وتحرص فرنسا على لعب دور فعال في جهود استقرار الأوضاع وتعزيز السلام في المنطقة.

40 شهيدًا في قصف إسرائيلي متواصل على قطاع غزة

أفادت مصادر طبية لوسائل إعلام عربية أن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 40 شخصًا، بينهم 30 شهيدًا تم نقلهم إلى مستشفى ناصر في خان يونس.

وأضافت المصادر أن القصف المستمر قد أدى إلى إصابة العديد من الأشخاص بجروح خطيرة، في حين تجري جهود مكثفة لتقديم الإسعافات اللازمة للجرحى. يأتي هذا التصعيد في وقت تتزايد فيه الأوضاع الإنسانية سوءًا في القطاع، وسط دعوات دولية لوقف القتال وتقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة.

استشهاد شخصين وإصابة أربعة في غارة إسرائيلية على مرجعيون

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة مرجعيون في جنوب لبنان.

وذكرت الوزارة أن الهجوم أسفر عن أضرار كبيرة في المنطقة، بما في ذلك تدمير عدد من المباني والبنية التحتية. تأتي هذه الغارة في ظل تصاعد التوترات بين لبنان وإسرائيل، وسط دعوات دولية لضبط النفس وتجنب التصعيد في المنطقة.