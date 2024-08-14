" الأعمال المصريين الأفارقة" توقع بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية

ياسر رشاد - القاهرة - وقعت جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة اليوم الأربعاء، بروتوكول تعاون مع غرفة التجارة والصناعة بالكونغو الديمقراطية، وذلك بحضور سفير دولة الكونغو الديمقراطية لدى مصر كاسونجو موسنجا، والدكتور يسري الشرقاوي رئيس الجمعية.



‏وقال الدكتور يسري الشرقاوي رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة في تصريح خاص على هامش توقيع البروتوكول إن الكونغو الديمقراطية تعد من الدول المهمة جدا في قلب إفريقيا، ولذلك نسعى إلى إجراء وتوقيع بروتوكولات التعاون معها، بهدف تعزيز العلاقات الاقتصادية وتعريف مجتمع القطاع الخاص المصري بمجتمع القطاع الخاص الكونغولي، فضلا عن زيادة الفعاليات الثنائية المتمثلة في اللقاءات الثنائية التجارية وإقامة المؤتمرات والمعارض المشتركة، إلى جانب تعزيز رحلات طرق الأبواب بين مصر والكونغو في كثير من القطاعات المختلفة.



وأضاف الشرقاوي أن مصر لديها الكثير من المنتجات التي نحتاج أن ندخل بها إلى أسواق الكونغو، كما أن هناك حاجة إلى نقل بعض أنواع التكنولوجيا وجذب الخامات والمعادن من الكونغو إلى المصانع المصرية.



وتابع: "نحاول جاهدين من خلال هذا البروتوكول إلى أن نكون منفذين للعديد من الفعاليات المشتركة بين الجانبين"، لافتا في هذا الصدد إلى أهمية الزيارة المرتقبة لوزيرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الكونغو الديمقراطية الى مصر والتي ستمثل فرصة لإجراء العديد من الزيارات الميدانية لعدد من المصانع والشركات الموجودة في جمهورية مصر العربية، لتفعيل ما يسمى بسياسة نفاذ المنتجات ما بين أسواق القارة الأفريقية.

واستطرد الدكتور يسري الشرقاوي قائلا: "نحن في جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة نسعى جاهدين إلى خلق قواعد ثابتة مشتركة في التعارف بين القطاع الخاص المصري والقطاع الخاص الأفريقي، مؤمنين بأن الشعار الحقيقي الذي يجب أن يُفعل هو (من إفريقيا إلى إفريقيا)".



واختتم تصريحه قائلا: "لابد أن يكون هناك مرجعية للشركات الجادة التي لديها القدرة على العمل وفقا لمواصفات الجودة بما يحقق الكثير من التعاون على صعيد القطاع الخاص".