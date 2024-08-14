ترمب: مكتب التحقيقات الفيدرالي يحقق في اختراقات نجاح حملتي وإيران وراء الهجوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن الرئيس السابق والمرشح الرئاسى دونالد ترمب أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يقوم بالتحقيق في تعرض حملتي الانتخابية لمحاولات اختراق يُعتقد أن إيران تقف وراءها.

وقال ترمب في تصريحات له إن التحقيقات تركز على هجمات إلكترونية محتملة تهدف إلى التأثير على حملته الانتخابية، وذلك في ظل موقفه القوي ضد إيران. وأكد أن موقفه الحازم في مواجهة إيران، بما في ذلك حماية الأفراد في الشرق الأوسط، قد يكون سببًا رئيسيًا وراء هذا الهجوم الإلكتروني.

وأضاف ترمب أن الوضع الحالي في الولايات المتحدة يبعث على القلق، حيث وصف البلاد بأنها أصبحت "فاشلة" و"من نواحٍ عديدة دولة من العالم الثالث". وأكد أنه لن يسمح للبلاد بالتدهور أكثر، مشددًا على التزامه بتحقيق النجاح والحفاظ على أمن الدولة ضد التدخلات الأجنبية.

وستواصل التحقيقات من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي في هذه القضية، حيث يسعى لتحديد المسؤولين وراء هذه الهجمات وتأمين العملية الانتخابية ضد أي تهديدات محتملة.

الخارجية الأمريكية: نتوقع تقدم المفاوضات رغم تصريحات حماس وندعو جميع الأطراف للعودة إلى الطاولة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بتصريحات حماس الأخيرة حول عدم مشاركتها في المفاوضات المقبلة. ورغم هذه التصريحات، أكدت الوزارة توقعاتها بأن المحادثات ستتقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تتوقع من جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات لإتمام الاتفاق المطلوب. وأشارت إلى أن الشركاء القطريين أبلغوها بأن حماس ستتمثل في المفاوضات، مما يعزز الأمل في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

كما أكدت الوزارة أنها تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق إعادة الرهائن ويخفف من المعاناة في قطاع غزة. وفي سياق متصل، نوهت الخارجية الأمريكية إلى أن بعض الأفعال تقوض جهود السلام وحل الدولتين، مشيرة إلى زيارة بن غفير الأخيرة وتوسيع المستوطنات، والتي تعتبرها تهديدات لأمن المنطقة واستقرارها.

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الوزير الإسرائيلي سموتريتش يدعو إلى شن حرب ضد حزب الله ونقل الحزام الأمني إلى أراضيهم

نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعوته إلى شن حرب ضد حزب الله. وأكد سموتريتش أنه يجب نقل منطقة الحزام الأمني من الأراضي الإسرائيلية إلى أراضي حزب الله، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحزب على كريات شمونة.

وأوضح سموتريتش أن الهجمات التي استهدفت كريات شمونة تتطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة. وشدد على ضرورة تعديل الاستراتيجية الأمنية لضمان حماية إسرائيل واستقرارها من التهديدات الخارجية.