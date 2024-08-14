الخارجية الأمريكية: نتوقع تقدم المفاوضات بالشرق الأوسط رغم تصريحات حماس

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها على علم بتصريحات حماس الأخيرة حول عدم مشاركتها في المفاوضات المقبلة ، ورغم هذه التصريحات، أكدت الوزارة توقعاتها بأن المحادثات ستتقدم نحو تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضافت الخارجية الأمريكية أنها تتوقع من جميع الأطراف العودة إلى طاولة المفاوضات لإتمام الاتفاق المطلوب. وأشارت إلى أن الشركاء القطريين أبلغوها بأن حماس ستتمثل في المفاوضات، مما يعزز الأمل في التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار.

كما أكدت الوزارة أنها تواصل جهودها للتوصل إلى اتفاق يحقق إعادة الرهائن ويخفف من المعاناة في قطاع غزة. وفي سياق متصل، نوهت الخارجية الأمريكية إلى أن بعض الأفعال تقوض جهود السلام وحل الدولتين، مشيرة إلى زيارة بن غفير الأخيرة وتوسيع المستوطنات، والتي تعتبرها تهديدات لأمن المنطقة واستقرارها.

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الوزير الإسرائيلي سموتريتش يدعو إلى شن حرب ضد حزب الله ونقل الحزام الأمني إلى أراضيهم

نقلت القناة 7 الإسرائيلية عن وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، دعوته إلى شن حرب ضد حزب الله. وأكد سموتريتش أنه يجب نقل منطقة الحزام الأمني من الأراضي الإسرائيلية إلى أراضي حزب الله، وذلك في أعقاب الهجمات الأخيرة التي شنها الحزب على كريات شمونة.

وأوضح سموتريتش أن الهجمات التي استهدفت كريات شمونة تتطلب من إسرائيل اتخاذ إجراءات حاسمة. وشدد على ضرورة تعديل الاستراتيجية الأمنية لضمان حماية إسرائيل واستقرارها من التهديدات الخارجية.

رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري يبحث مع نظيره الأمريكي الأوضاع في غزة

أفادت وكالة الأنباء القطرية أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أجرى اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الأوضاع الراهنة في قطاع غزة. تركز النقاش حول مستجدات جهود الوساطة المشتركة بين قطر والولايات المتحدة بهدف إنهاء الحرب الدائرة في القطاع والتوترات المستمرة في المنطقة.

وأكد الجانبان خلال الاتصال على أهمية التهدئة وخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية لوقف العنف وحماية المدنيين في غزة. من جانبه، أعرب بلينكن عن دعم الولايات المتحدة للجهود القطرية في هذا السياق، مشيراً إلى ضرورة استمرار التعاون بين البلدين لتحقيق استقرار طويل الأمد في المنطقة.