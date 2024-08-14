ممثلون للموساد والشاباك والجيش يناقشون الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدًا للصفقة

ياسر رشاد - القاهرة - ناقش ممثلون عن الموساد والشاباك والجيش الإسرائيلي الترتيبات الأمنية المتعلقة بمحور فيلادلفيا، وذلك في إطار التحضيرات لصفقة محتملة. وتأتي هذه المناقشات في وقت حساس حيث تتصاعد الجهود الرامية إلى ترتيب الأوضاع الأمنية في المنطقة.

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الاجتماع الذي عُقد جمع كبار المسؤولين الأمنيين من مختلف الأجهزة، حيث تم التطرق إلى الإجراءات اللازمة لضمان استقرار الأمن في محور فيلادلفيا. وأوضحت المصادر أن هذه الترتيبات تعتبر خطوة أساسية ضمن مساعي الحكومة الإسرائيلية لتأمين المنطقة وضمان نجاح الصفقة المقبلة.

وأضافت الهيئة أن الترتيبات الأمنية تشمل تعزيز الحماية على طول المحور وتحسين التنسيق بين الأجهزة الأمنية لضمان عدم حدوث أي اختراقات قد تعرقل سير العملية. وتأتي هذه الإجراءات ضمن جهود أوسع للسيطرة على الوضع الأمني في المنطقة وتفادي أي تهديدات محتملة قد تؤثر على سير الصفقة والجهود المرتبطة بها.

الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها من تقارير استخدام فلسطينيين كدروع بشرية وتدعو إسرائيل للتحقيق

أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها البالغ حيال التقارير التي تشير إلى استخدام فلسطينيين كدروع بشرية خلال النزاع الأخير. وأكدت الوزارة أن هذه التقارير، إذا ثبتت صحتها، تشكل انتهاكًا خطيرًا للقوانين الدولية الإنسانية.

ودعت الخارجية الأمريكية إسرائيل إلى فتح تحقيق شامل وشفاف في هذه المزاعم ومحاسبة أي أفراد مسؤولين عن هذه الأفعال. وشددت الوزارة على أهمية التزام جميع الأطراف بالقوانين الإنسانية الدولية لضمان حماية المدنيين خلال النزاعات المسلحة.

كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة الوضع عن كثب والعمل مع شركائها الدوليين لضمان عدم تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية حقوق المدنيين.

وزير الخارجية الفرنسي يزور بيروت لبحث الأوضاع في الشرق الأوسط

أفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن وزير الخارجية الفرنسي، ستيفان سيجورنيه، سيقوم بزيارة إلى بيروت غدًا. ستتناول الزيارة مناقشة الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط، مع التركيز بشكل خاص على الأوضاع في الأراضي اللبنانية.

سيجري سيجورنيه محادثات مع المسؤولين اللبنانيين حول التطورات الأخيرة في المنطقة، وسيسعى إلى فهم الوضع الحالي بشكل أعمق وتعزيز التعاون بين فرنسا ولبنان. الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، وتحرص فرنسا على لعب دور فعال في جهود استقرار الأوضاع وتعزيز السلام في المنطقة.