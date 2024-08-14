شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطني الأهلي ينظم حملة إغاثية بالبحيرة والان مع تفاصيل الخبر

في إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، واصلت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع تقديم خدماتها الإنسانية للمجتمع، حيث نظمت حملة إغاثية شاملة في مكتبة البحيرة العامة.

تأتي هذه الحملة تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، والتي تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

أكدت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية على أهمية دور المؤسسات الأهلية في دعم المجتمع وتقديم الخدمات الإنسانية، مؤكدةً استمرارها في تقديم كافة أشكال الدعم للأسر الأكثر احتياجاً.