شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى يسلم 3000 مشروع تمكين اقتصادى ببنى سويف والان مع تفاصيل الخبر

فى خطوة رائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المجتمعات المحلية، أعلنت مؤسسات أبو هشيمة الخير والأورمان وحياة كريمة، تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموي، عن نجاحهم فى تسليم 3000 مشروع تمكين اقتصادى للأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف.

جاء ذلك خلال حفل كبير أقيم اليوم، بحضور كوكبة من القيادات والمسؤولين، وتهدف هذه المبادرة الطموحة إلى تحويل الأسر من مستهلكة إلى منتجة، وتمكينها من الاعتماد على نفسها وتحسين مستوى معيشتها. وقد تم تصميم المشاريع المقدمة بعناية لتناسب احتياجات كل أسرة، وتوفير فرص عمل ودخل مستدام.

من جانبها، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن فخرها بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدة أن هذه المبادرة تتماشى مع أهداف التحالف الوطنى فى دعم وتمكين المجتمعات المحلية.

بدورها، أكدت مؤسسات الأورمان وحياة كريمة وابوهشيمة الخير على أهمية الشراكات المجتمعية فى تحقيق التنمية، مؤكدة استمرارهم فى تقديم الدعم والمساندة للأسر الأولى بالرعاية.