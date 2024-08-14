شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية حماة الوطن: قرار الحكومة بعدم غلق أى منشأة صناعية يعزز الاستقرار الاقتصادى والان مع تفاصيل الخبر

ثمّن النائب أشرف أبو النصر، نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب، القرارات الحاسمة التي اتخذتها الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي تتضمن ضمان عدم إغلاق أي منشأة صناعية إلا بقرار مباشر من رئيس الوزراء.

وأكد نائب رئيس الهيئة البرلمانية بمجلس الشيوخ بحزب حماة الوطن، فى بيان له، أن هذا القرار يمثل تحولًا استراتيجيًا في السياسة الصناعية المصرية، ويعكس حرص الحكومة على الحفاظ على استمرارية المنشآت الصناعية كعصب رئيسي للاقتصاد الوطني، كما أن قرار الحكومة بعدم غلق أي منشأة صناعية دون الرجوع إلى رئيس الوزراء هو رسالة قوية بأن الصناعة المصرية تتلقى دعمًا غير مشروط، وأن الحكومة تعترف بأهمية كل منشأة صناعية في المنظومة الاقتصادية.

وأضاف أمين أمانة التنمية والتواصل مع المستثمرين بالحزب أنه تأتى هذه الخطوة في وقت حرج، حيث تتطلع الدولة إلى تعزيز قدراتها الإنتاجية ورفع مستوى التنافسية في السوقين المحلي والعالمي، كما أن تقديم الدعم الكامل للمصانع يعزز ثقة المستثمرين ويجذب استثمارات جديدة، مما يسهم في استقرار الاقتصاد الوطني وتنميته.

وأوضح "أبو النصر" أن القرارات الحكومية ليست مجرد إجراءات إدارية، بل هي انعكاس لرؤية استراتيجية تهدف إلى تعزيز الصناعة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي، وذلك من خلال ضمان عدم إغلاق المنشآت إلا بقرار رئيس الوزراء، حيث تلتزم الحكومة بالحفاظ على فرص العمل وتجنب الآثار السلبية التي قد تنجم عن إغلاق المصانع.

وأشار إلى أن الاهتمام المتزايد بتشغيل المصانع المتعثرة، والتوجيهات الصادرة بتقديم حلول غير تقليدية، تسهم في استعادة النشاط الصناعي وتعزيز القدرة التنافسية، كما أن هذه السياسات تتماشى مع استراتيجية الدولة لتوطين الصناعات الحيوية، مثل صناعة السيارات والهواتف المحمولة، وتحقيق نمو مستدام في هذه القطاعات.

كما شدد النائب أشرف أبو النصر على أن الالتزام الحكومي بدعم القطاع الصناعي هو شهادة على الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الاقتصادية، كما أن هذه القرارات تعكس عزم الحكومة على تحقيق استقرار صناعي وتعزيز الاستثمار، مما يساهم في بناء اقتصاد قوي ومستدام.