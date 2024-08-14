أدى خلاف بين شبان من عشيرة في بلدة المصرية على الحدود اللبنانية السورية في الداخل السوري إلى اشتباكات بمختلف انواع الاسلحة، حيث سقط 7 قتلى وعدد من الجرحى نقل منهم شخصان إلى مستشفى البتول في الهرمل للمعالجة، وفق ما نقل مراسل "النشرة" في البقاع.

كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": قتلى وجرحى بإشكال داخل بلدة سورية عند الحدود مع لبنان ونقل مصابَين إلى الهرمل للعلاج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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