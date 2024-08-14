انطلاق محادثات في سويسرا بشأن وقف إطلاق النار في السودان في غياب الحكومة السودانية

أطلقت السلطات الأميركية في سويسرا محادثات بشأن وقف إطلاق النار في السودان، على الرغم من عدم مشاركة الحكومة السودانية المعترضة على آلية تنسيق المناقشات.

والسودان غارق منذ نيسان 2023 في حرب بين الجيش بقيادة عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة نائبه السابق محمد حمدان دقلو، وضعت البلاد على شفير المجاعة.

وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى السودان توم بيرييلو في تصريح "حان الوقت لإسكات البنادق!" بعيد افتتاح الاجتماع الذي يعقد في موقع لم يكشف عنه لدواع أمنية.

ودعوة بيرييلو لوقف إطلاق النار ردّدها مئات من السودانيين الذين تظاهروا أمام مقر الأمم المتحدة في جنيف.

وباءت بالفشل كل جولات التفاوض السابقة التي أجريت في جدة في السعودية.

وفي نهاية تموز، دعت واشنطن الجانبين المتحاربين إلى جولة جديدة من المفاوضات في سويسرا أملاً في وضع حدّ للحرب المدمّرة المستمرة منذ ما يقرب من 16 شهرا.

وترمي المناقشات إلى توسيع نطاق إيصال المساعدات الإنسانية وإيجاد آلية مراقبة وتدقيق لضمان تطبيق أي اتفاق.

في حين قبلت قوات الدعم السريع الدعوة للمشاركة في المحادثات، أبدت سلطات السودان الذي يحكمه قائد الجيش فعلياً، تحفّظها على آليتها وعبرت عن اختلافها مع الولايات المتحدة في شأن المشاركين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية فيدانت باتيل في تصريح لصحافيين "شدّدنا على أنه من مسؤوليتهم أن يحضروا، وسنواصل ذلك".