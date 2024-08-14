إعلام إسرائيلي: نتانياهو متمسك بشرطَين بالاتفاق هما البقاء بمحور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال غزة

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو "متمسك بشرطَين هما البقاء بمحور فيلادلفيا وتفتيش العائدين لشمال قطاع غزة"، وذلك في إشارة إلى اتمام الاتفاق بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى مع حركة "حماس".

وذكرت هيئة البث أنّ "ممثلين للموساد والشاباك والجيش ناقشوا الترتيبات الأمنية بمحور فيلادلفيا تمهيدًا للصفقة"، مضيفة "إن تم الانسحاب من محور فيلادلفيا فستطالب إسرائيل بإجراءات تمنع اقتراب حماس من حدود مصر".

وتستضيف الدوحة الخميس مفاوضات حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة بعد حرب إسرائيلية على غزة مستمرة منذ عشرة أشهر، وفي ظل تصعيد إقليمي.

وأعلنت الولايات المتحدة وإسرائيل إرسال وفود الى قطر الخميس للمشاركة في المفاوضات التي يفترض أن يحضرها أيضا ممثلون عن الحكومتين المصرية والقطرية الوسيطتين الى جانب واشنطن، بينما لم تعلن حماس التي يتخذ قادة منها مقرا لهم في قطر، ما إذا كانت ستشارك في الجلسة.